Incidente sulla 131 a Macomer: l’auto si ribalta, ferita una donnaLa conducente e unica occupante del veicolo affidata alle cure del 118
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Incidente stradale questa sera sulla 131 all’altezza del km 158, nel territorio di Macomer.
Una donna, per cause da accertare, ha perso il controllo della vettura, che si è ribaltata finendo sul bordo della carreggiata.
Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Macomer, che ha messo in sicurezza la vettura e la zona interessata dall’incidente, consegnando la donna ferita – unica occupante del veicolo – alle cure del 118.
Dei rilievi si è occupata la polizia stradale di Macomer.
(Unioneonline)