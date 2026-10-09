Incidente stradale questa sera sulla 131 all’altezza del km 158, nel territorio di Macomer.

Una donna, per cause da accertare, ha perso il controllo della vettura, che si è ribaltata finendo sul bordo della carreggiata.

Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Macomer, che ha messo in sicurezza la vettura e la zona interessata dall’incidente, consegnando la donna ferita – unica occupante del veicolo – alle cure del 118.

Dei rilievi si è occupata la polizia stradale di Macomer.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata