Importanti modifiche alla circolazione stradale per consentire i lavori di restauro dell'antico Orologio Civico collocato sulla Chiesa del Rosario. Il Comune ha emanato l'ordinanza, firmata dal comandante della Polizia Locale e Protezione Civile Alessandro Cossu, con la quale vengono introdotte limitazioni temporanee al traffico nella giornata di venerdì 9 ottobre. Dalle ore 8 alle 17, e comunque fino al termine delle operazioni, sarà sospesa la circolazione per tutte le categorie di veicoli in via Carmine. Nello stesso arco temporale scatteranno inoltre il divieto di transito e di sosta in via del Rosario.

Le misure sono necessarie per permettere il posizionamento di una piattaforma aerea e l'installazione dei ponteggi indispensabili all'esecuzione dell'intervento di recupero dello storico manufatto cittadino. Restano esclusi dai divieti, per quanto compatibile con le esigenze del cantiere, i mezzi di soccorso e quelli delle forze dell'ordine impegnati in servizi di emergenza. L'amministrazione comunale invita residenti e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea ea utilizzare percorsi alternativi per limitare i disagi. L'intervento rappresenta un'importante operazione di tutela e valorizzazione del patrimonio storico e architettonico della città, contribuendo alla conservazione di uno dei simboli più rappresentativi del centro storico bosano.

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