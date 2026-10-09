Calcinacci e pezzi di laterizio si staccano dal cavalcavia e finiscono sulla ferrovia sottostante, lungo la linea Cagliari-Golfo Aranci.

Scatta l’allarme sicurezza a Borore, dove la Provincia di Nuoro ha disposto la chiusura temporanea al traffico veicolare e pedonale del ponte sulla strada provinciale 66, dopo le criticità strutturali segnalate da Rfi.

A preoccupare sono i distacchi di calcestruzzo dai cordoli laterali di alcune travi e la presenza di elementi in laterizio lesionati nella parte inferiore del cavalcavia, con distacchi di materiale. A queste criticità si aggiungono le condizioni delle barriere laterali, ritenute non adeguate a garantire gli standard di sicurezza.

L’ordinanza provinciale numero 4689 dell’8 ottobre 2026 è operativa da questa mattina, venerdì 9 ottobre, e interessa il tratto compreso tra viale Sardegna e l’incrocio con via Cimitero. Il divieto di transito, valido 24 ore su 24, resterà in vigore fino al completamento degli interventi di ripristino e messa in sicurezza.

«La chiusura del cavalcavia rappresenta un atto necessario e responsabile, adottato esclusivamente per garantire la sicurezza degli utenti della strada», spiega Franco Solinas, consigliere provinciale delegato alla Viabilità. «La tutela dell’incolumità pubblica deve necessariamente prevalere».

Il provvedimento interessa un collegamento importante per Borore e per i centri vicini, tra cui Sedilo e Aidomaggiore. Per limitare i disagi è stato individuato un percorso alternativo per le autovetture lungo la Provinciale 33, con accesso da via Roma e utilizzo della rampa di collegamento in direzione Sedilo e viceversa. Questa mattina sono stati chiusi gli accessi al cavalcavia e installata la segnaletica. La Provincia è impegnata negli approfondimenti tecnici per individuare gli interventi necessari e ripristinare le condizioni di sicurezza nel minor tempo possibile

© Riproduzione riservata