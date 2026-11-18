Accade proprio il 18 novembre del 1971 la tragedia delle Secche della Meloria, dove perse la vita l'eroe di Macomer, Giannino Caria, quando aveva appena 26 anni. A 55 anni dalla sua scomparsa il Comune, insieme alla sorella, Luisella Caria e il nipote, Salvatore Ledda, ha dedicato una mattinata per commemorare la figura del sergente maggiore, incursore del 9º Reggimento d'assalto paracadutisti "Folgore", insignito della medaglia d'oro al valore civile alla memoria, per la sua partecipazione volontaria alle operazioni di recupero dei corpi dei paracadutisti morti nell’incidente della così detta tragedia della Meloria, dove persero la vita 46 paracadutisti italiani della 6ª compagnia "Grifi" e 6 membri dell'equipaggio britannico.

La commemorazione stamattina è avvenuta nel vecchio cimitero, col posizionamento di una corona d’alloro. Erano presenti una rappresentanza dell’associazione nazionale incursori dell'Esercito, col presidente nazionale Renato Daretti. C'è stato un passaggio anche nello storico caseggiato scolastico di via Roma, che ospita l'istituto comprensivo, intitolato proprio all'eroe di Macomer. La manifestazione si è conclusa in municipio, con uno scambio di doni fra i rappresentanti dell’Anie e il sindaco Riccardo Uda, che ha regalato loro la Veneretta di Macomer, simbolo della cittadina e un gagliardetto del Comune. L'allora presidente della Repubblica, Giuseppe Saragat, gli conferì alla memoria la Medaglia d'oro al valor civile. A Macomer gli sono stati intitolati una via e un istituto scolastico. Toccante il discorso della sorella, Luisella Caria, che ha ricordato gli anni della gioventù del giovane eroe di Macomer.