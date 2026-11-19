Le forti raffiche di vento sferzano anche Nuoro, come previsto dall’allerta diramata dalla Protezione civile. Per questo il sindaco di Nuoro Emiliano Fenu ha appena firmato un’ordinanza che dispone la chiusura dei parchi cittadini e del Cimitero di Sa e Manca, oltre a introdurre una serie di misure precauzionali a tutela della pubblica incolumità.

La chiusura dalle 9 alle 22 di oggi dei parchi cittadini e del Cimitero comunale. Per quest’ultimo restano consentite esclusivamente le attività di ricezione delle salme e di Polizia Mortuaria. Il divieto di accesso alle aree verdi pubbliche non recintate, con la raccomandazione di non sostare in prossimità di alberi e zone potenzialmente a rischio.

Obblighi anche per i responsabili dei cantieri, di mettere in sicurezza strutture, ponteggi, gru e materiali, sospendendo le lavorazioni in quota e pericolose. Per le attività commerciali che occupano il suolo pubblico, l’obbligo di mettere in sicurezza, ancorare o rimuovere gli elementi esterni esposti al vento, come dehors, ombrelloni, pannelli e cartellonistica. Attualmente non si registrano particolari danni.