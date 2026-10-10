I carabinieri di Villacidro, con il supporto specialistico del Nucleo operativo ecologico (Noe) di Cagliari, hanno condotto un servizio straordinario di controllo nel settore della gestione e dello smaltimento dei rifiuti.

L’operazione si è focalizzata sull’ispezione nei confronti di attività di rivendita e riparazione di pneumatici: è stata finalizzata a verificare il rispetto della normativa ambientale ed evitare l’abbandono o lo stoccaggio illecito di materiali inquinanti.

Nel corso dei controlli in una delle aziende, i militari hanno riscontrato gravi irregolarità nella gestione delle componenti da smaltire. Sono state contestate violazioni alla normativa ambientale a seguito dell’accertamento di ingenti cumuli di rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi, stoccati in difformità rispetto alle prescrizioni di legge.

(Unioneonline/A.D.)

© Riproduzione riservata