Vivono nella periferia del paese con la paura costante di essere vittima di incidenti stradali nello svoltare in via Colombo, la strada che si trova a poche decine di metri dal passaggio a livello per Pabillonis e che si affaccia proprio nella provinciale che conduce al paese vicino.

Così i residenti di questa via chiedono al sindaco Stefano Altea e ai consiglieri di maggioranza che si ponga fine a questa situazione di pericolo accentuata da altre problematiche: «Alcuni mesi fa in Comune abbiamo protocollato una lettera per far presente i problemi urgenti che riguardano buche nella strada e mancanza di illuminazione oltre alla richiesta di posizionare dei dissuasori di velocità nella provinciale per la sicurezza di tutti gli abitanti di questa via. Chiediamo all’amministrazione comunale che venga effettuato un sopralluogo in modo da poter intervenire per poter risolvere gli annosi problemi segnalati che interessano tutti i residenti e che mettono a rischio ogni giorno la nostra sicurezza».

La pulizia della strada di via Colombo non avviene quasi mai e le buche e le voragini diventano molto pericolose la notte perché l’illuminazione pubblica è presente in minima parte. In passato ci sono già stati incidenti stradali che hanno coinvolto i residenti perché le macchine sulla strada provinciale sfrecciano a grande velocità. In passato non sono mancati gli incidenti dai quali alcuni residenti per fortuna sono rimasti illesi. In più gli abitanti di via Colombo vorrebbero anche l’istituzione del senso unico perché la strada è stretta e le macchine in senso opposto passano con difficoltà.