Istituzioni, cooperative, allevatori e tecnici a confronto nell’aula consiliare per costruire insieme il nuovo piano agricolo comunale

Un’intera mattinata di confronto nell’aula consiliare di Guspini per parlare di agricoltura, filiere locali e rilancio delle aree rurali, con un obiettivo chiaro: scrivere insieme il nuovo piano agricolo comunale. Si è tenuta questa mattina, sabato 28 novembre, nella tavola rotonda dal titolo "Quale futuro per l’agricoltura e le nostre aree rurali. Costruiamo insieme un piano agricolo comunale".

Al tavolo si sono seduti amministratori, rappresentanti delle cooperative, tecnici e organizzazioni di categoria per ascoltare direttamente le esigenze di chi lavora ogni giorno nei campi e negli allevamenti, a partire dai giovani imprenditori, e per tracciare una strategia condivisa capace di valorizzare le eccellenze del territorio.

La sfida: riportare i giovani alla terra

Il tema tocca da vicino il destino stesso della comunità guspinese. Archiviata l’epopea mineraria, il paese è alla ricerca di un modello di sviluppo solido, capace di frenare lo spopolamento e trattenere le nuove generazioni. Riportare i giovani al lavoro agricolo non significa guardare con nostalgia al passato, ma scommettere su un settore moderno, innovativo e sostenibile, in grado di offrire opportunità economiche concrete senza costringere i ragazzi a emigrare.

Al centro del dibattito sono finiti i nodi pratici che penalizzano le aree interne: la distanza dai servizi essenziali, l’abbandono dei terreni e i costi di produzione legati alla conformazione del territorio. Partendo da un recente contributo di studi, l’incontro ha proposto una nuova governance della biodiversità per trasformare la ricchezza ambientale in un vero motore di crescita. Tra le priorità emerse figurano il miglioramento della viabilità rurale e il sostegno alla residenza nelle campagne, passi indispensabili per rimettere la terra — e chi la lavora — al centro della vita economica e sociale di Guspini.

Allevamento di bovini a Guspini

L’apertura delle istituzioni e il coordinamento

Ad aprire i lavori dell’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, è stato il sindaco Marco Pala, che ha ribadito la necessità di unire le forze: «Siamo un territorio da valorizzare per le sue produzioni. Lo sappiamo fare da molto tempo, grazie alla nostra cultura e alla nostra tradizione. Ora dobbiamo fare rete, facendo leva su ciò che sappiamo fare meglio: il lavoro rurale e l’allevamento».

Sul legame storico tra crisi agraria ed emigrazione si è soffermato il presidente della Provincia del Medio Campidano: «L’emigrazione sarda è iniziata quando l’economia agraria non è più riuscita a rispondere ai bisogni della popolazione. Oggi la vera sfida è far conoscere e valorizzare la qualità dei nostri cibi».

A coordinare il dibattito è stato l’assessore all’Agricoltura Francesco Severino Sanna, che ha elencato le urgenze sul tavolo: «Non può esserci futuro se non ascoltiamo i bisogni reali, se non costruiamo collaborazione e non facciamo rete. Opere idriche incompiute, strade rurali dissestate, ricambio generazionale e cambiamenti climatici: il problema dello spopolamento va affrontato con risposte concrete». In chiusura di mattinata, l'assessore ha aggiunto: «Le amministrazioni devono dotarsi di un programma preciso per dare una direzione al settore. Serve anche guardare oltre i confini tradizionali per trovare soluzioni, offrendo risposte e integrazione pure ai lavoratori extracomunitari che oggi sostengono il comparto».

La voce delle cooperative e degli operatori

Molto sentiti gli interventi del mondo produttivo, a partire da Roberto Tuveri, presidente della Cooperativa Armentizia Moderna, che ha lanciato l'allarme sul ricambio generazionale: «Non si tratta di tornare all’antico, ma di proteggere i nostri prodotti. Stanno scomparendo gli artigiani e i saperi: l’età media è di 60 anni, non ci sono più giovani che vogliono fare i pastori e le normative spesso impediscono persino di pascolare in montagna. Noi lavoriamo circa 7 milioni di litri di latte con 200 soci, e gran parte del prodotto vola in America. Dobbiamo difendere e valorizzare questa ricchezza».

Daniele Meloni, presidente della cooperativa Sa Zeppara, ha acceso i riflettori sui costi e sulla ricerca: «Collaboriamo attivamente con le università di Sassari e Cagliari. Per restare competitivi serve ottimizzare i processi produttivi, puntando con decisione sull’economia circolare».

Sulle difficoltà quotidiane delle aziende è intervenuto Maurizio Frau, presidente della cooperativa La Rurale: «Operiamo in tempi complessi, stretti tra il caro gasolio e le difficoltà di accesso al credito bancario. In passato il sistema produttivo non è stato aiutato abbastanza: oggi servono miglioramenti fondiari e soprattutto meno burocrazia».

Il deputato Gianni Lampis ha contribuito attraverso la sua esperienza familiare all’argomento: «Conosco il lavoro rurale perché ci sono nato. Oggi serve molto coraggio per restare o investire in questo settore, anche perché le crisi internazionali hanno in parte vanificato gli sforzi fatti. In Sardegna non si può prescindere dall’agricoltura, ma bisogna saper leggere con attenzione l'andamento del mercato».

Il nodo dell’acqua e le politiche comunitarie

Uno dei passaggi più tecnici e allarmanti ha riguardato l'emergenza idrica. Dario Piras, funzionario del Consorzio di Bonifica, ha fotografato una situazione critica: «Abbiamo condotte obsolete, vecchie di 70 anni. Non è pensabile avviare una coltivazione e poi rischiare di restare 15 giorni senz’acqua». A chiudere la serie degli interventi è stato Tomaso Betza, che ha tracciato un quadro sulle politiche agricole e sulle criticità legate ai bandi comunitari.

Verso soluzioni concrete

Dalla mattinata guspinese è emersa una richiesta unanime: serve una strategia condivisa e operativa, capace di tenere insieme produzione, tutela ambientale, infrastrutture e qualità della vita. Un piano agricolo comunale che non resti un semplice documento sulla carta, ma diventi uno strumento concreto per sostenere chi vive e lavora nelle campagne di Guspini.