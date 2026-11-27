Il corso del rio Pardu è ricoperto dalla vegetazione e l’acqua non defluisce con regolarità e il rischio di allagamenti è molto forte con l’arrivo delle piogge autunnali. È questo quanto rimarcano numerosi residenti che vivono a fianco del corso d’acqua che si inoltra nel centro urbano, incrociando via Tommaseo, via Oristano e altre strade.

La pulizia dalla vegetazione è quasi inesistente e proprio in via Oristano lo scorrere dell’acqua è ostacolato dalla presenza delle canne mentre dall’altro lato il fiume finisce sottoterra e incontra un altro grande ostacolo all’altezza della vecchia ferrovia perché l’ex passaggio a livello è rialzato: l’acqua non defluisce bene e allaga tutte le vie circostanti con diverse abitazioni che nel corso degli anni sono state danneggiate dalle infiltrazioni. A tutto ciò si aggiunge il problema igienico sanitario perché da anni hanno fatto la loro comparsa le nutrie che nuotano nel corso d’acqua.

Per non parlare poi della presenza di ratti che si aggirano nei cortili e all’interno delle case: «Diverse amministrazioni comunali – spiegano alcuni residenti – hanno sempre trascurato la pulizia del letto di questo corso d’acqua pensando al futuro spostamento del fiume, ma c’è bisogno urgente di una ripulitura della vegetazione prima che si creino nuovi allagamenti nel centro urbano».

Serve un intervento di pulizia soprattutto nell’ultima parte del corso d’acqua come rimarca il pensionato Antonio Garau: «Nell’ultima parte tombata l’acqua incontra un ostacolo all’altezza del ponticello dell’ex ferrovia in via Dante e un’intera zona del paese si allaga e ci sono almeno 4 case rovinate dall’alluvione e fagli allagamenti. Nella parte tombata coni ci sono neppure delle botole per la pulizia del fiume ci sono in tutta la zona enormi topi e ratti che arrivano anche dentro casa».