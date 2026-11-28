Con una recente delibera il direttore generale della Asl 6 del Medio Campidano, Joseph Polimeni, ha conferito l’incarico di direttore del dipartimento di area chirurgica al dottor Eugenio Mereu, già direttore della struttura complessa (SC) “Urologia”. La nomina, decorrente dalla data di adozione del provvedimento, è avvenuta a seguito della valutazione della terna di candidati proposta dal comitato di dipartimento del presidio ospedaliero “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino Monreale, tenendo conto dell’elevata esperienza gestionale e professionale maturata dal dirigente.

Al dipartimento di area chirurgica fanno capo diverse articolazioni ospedaliere: le strutture complesse di chirurgia generale, ostetricia e ginecologia, ortopedia e traumatologia e urologia. A ciò si aggiungono le strutture semplici dipartimentali di oculistica e gastroenterologia e endoscopia digestiva.

Questa nomina rientra all’interno del più ampio percorso di riorganizzazione e potenziamento della governance dell’ASL 6 del Medio Campidano e segue l’affidamento della direzione del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze (DSMD) alla dottoressa Sonia Marchegiani. Questa strategia aziendale mira a rafforzare il modello dipartimentale quale architrave dell’organizzazione sanitaria, garantendo una catena decisionale più chiara, una gestione integrata delle risorse e un raccordo strutturato tra la Direzione Strategica e le unità operative. L’incarico conferito ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta per un ulteriore triennio. Il dottor Eugenio Mereu mantiene contestualmente la titolarità della direzione della struttura complessa di “Urologia”.

Per il direttore Generale della Asl del Medio Campidano Joseph Polimeni la nomina del dottor Mereu rappresenta un ulteriore tassello fondamentale nel percorso di riorganizzazione e potenziamento della nostra governance aziendale: 'Consolidiamo ora un’altra area strategica come quella chirurgica. La comprovata esperienza professionale e le capacità gestionali del dottor Mereu saranno determinanti per garantire un coordinamento efficace tra le diverse unità operative, ottimizzare i percorsi di cura e assicurare ai cittadini del territorio prestazioni sanitarie sempre più qualificate ed efficienti'.

E' felicissimo il neo direttore del Dipartimento di area chirurgica Eugenio Mereu: 'Ringrazio la direzione generale per la fiducia accordatami e i colleghi del comitato di dipartimento per aver sostenuto la mia candidatura. Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità, pronto a lavorare in sinergia con tutti i direttori e gli operatori delle strutture afferenti per valorizzare le competenze presenti, migliorare l’organizzazione dei servizi e rispondere in modo tempestivo e appropriato ai bisogni di salute della comunità'.