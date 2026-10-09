Un’enorme onda rosa, formata da più di 400 persone, ha attraversato le vie del paese partendo da via Roma per una camminata, che ha visto la realizzazione di un flash mob nel piazzale dedicato ai giudici Falcone e Borsellino, e si è conclusa in allegria nel parco comunale ‘Rolandi con musica e buon cibo.

Questa iniziativa fa parte di un ricco programma di eventi, organizzati dall’associazione ‘Insieme si può’, come convegni, e momenti di riflessione per sensibilizzare la popolazione e prevenire il tumore al seno in occasione della campagna nazionale dell’ottobre rosa.

Nei giorni scorsi anche il palazzo comunale si è tinto di rosa, colore simbolo della lotta contro il tumore al seno e ora il prossimo appuntamento sarà il 17 ottobre con il villaggio della salute, sport e benessere dalle 9 alle 19 negli spazi del Civis e di casa Mereu per la prevenzione del tumore al seno, alla prostata e delle altre patologie oncologiche.

Il 18 ottobre alle 17 nella casa Dona Maxima in via Amsicora sarà inaugurata la mostra personale di acquerello di Anna Melas ‘Dove l’acqua fiorisce, il flusso della rinascita’, che sarà presentata dalla storica dell’arte Roberta Cruccu. Il 31 alle 18 nella chiesa di Santa Teresa ci sarà una messa in suffragio dei defunti pazienti oncologici con una raccolta fondi per i poveri.

Così l’associazione ‘Insieme si può’, le cui componenti sono state colpite da tumore, da anni organizza iniziative preziose per la prevenzione delle patologie che colpiscono oggi sempre di più le donne.

La presidente dell’associazione Giusy Atzori è sempre in prima linea insieme a tantissime volontarie: «Ringrazio tutta la comunità rosa che oggi ha camminato al mio e al nostro fianco, ha sostenuto la causa, ha condiviso con noi un tratto di strada. Grazie alle nuove amicizie nate, a chi anche quest' anno ha rinnovato l'appuntamento con la solidarietà, il sostegno e la vicinanza. Un mondo rosa che ha colorato la nostra cittadina, dove ci sono stati momenti di spensieratezza con canti, balli, risate, sorrisi e qualche lacrima , ingredienti fondamentali per l' aggregazione e la condivisione».

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