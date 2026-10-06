Gli adulti e le persone anziane non sempre hanno dimestichezza con l’uso di Internet e così le nuove tecnologie, anche se hanno tantissime potenzialità, spesso risultano essere un problema. Ecco perché il Comune di Pabillonis, nell’ambito del progetto di facilitazione digitale del Pnrr, ha attivato in Comune un nuovo servizio gratuito rivolto a tutti i cittadini maggiorenni con l’obiettivo di supportarli nell’utilizzo delle tecnologie digitali e nell’accesso ai servizi online della pubblica amministrazione. Il servizio si trova nella sede comunale di via San Giovanni ed è aperto ogni lunedì dalle 8.30 alle 13.30. È possibile telefonare o mandare un messaggio whatsApp al numero 379-1630740, e-mail puntodigitale@unionecomuniterredelcampidano.it

Al punto digitale facile si potrà imparare a utilizzare strumenti digitali di uso quotidiano (computer, smartphone, app), partecipare a corsi gratuiti su misura, ricevere assistenza personalizzata per prenotazioni sanitarie online (CUPWeb, referti, cambio medico, ecc.), per l’accesso e l’utilizzo dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni (INPS, Agenzia delle Entrate, Comuni, Poste, ecc.), per le iscrizioni scolastiche online, richieste di bonus, rimborsi e contributi, per l’installazione e l’uso di app (WhatsApp, Facebook, Instagram, ecc.) e per l’attivazione di Spid, Pec, CIE (Carta d’Identità Elettronica) e molto altro.

Le attività si svolgono secondo tre modalità: facilitazione individuale con assistenza su prenotazione o a sportello, facilitazione di gruppo con supporto condiviso su prenotazione e formazione di gruppo e micro-corsi formativi su temi di interesse comune.

© Riproduzione riservata