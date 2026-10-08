Pabillonis, il Comune vuole creare un campo da basket e da calcioSul tavolo anche una tensostruttura al chiuso
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In una cittadina come Pabillonis lo sport riveste un ruolo ancora più importante come momento di crescita e come attività educativa e formativa. Ecco perché l’amministrazione comunale vuole favorirne la pratica in tutti mesi dell’anno e anche in spazi al chiuso che al momento attuale mancano. Lo sottolinea il sindaco Marco Tuveri: «È importante avere uno spazio per perseguire gli sport, mettendo a norma gli spazi già presenti pianificando la manutenzione e creandone di nuovi, anche al coperto (tensostrutture) per l’utilizzo nel periodo invernale, come un campo da basket, da tennis o per altri sport di gruppo o individuali in base ai bisogni della comunità».
Il primo cittadino ha le idee chiare: «Abbiamo centomila euro nel bilancio comunale, messe dalla precedente amministrazione. Vogliamo mettere mano al campo di calcetto che si trova nel sito della scuola elementare e delle medie. Vogliamo sistemare questo spazio e far diventare quest’impianto adatto sia al calcetto che al basket passando per la pallavolo e il tennis».
Poi c’è l’idea di creare uno spazio al chiuso polivalente: «L’idea – aggiunge il primo cittadino – è quella di creare una tensostruttura nella zona intorno al campo sportivo, dove vi è uno spazio enorme a disposizione. Un’altra idea potrebbe essere quella già concretizzata a San Gavino in piazza Marconi di mettere un tappeto sportivo nella zona dei Giardini pubblici dove vogliamo creare un chiosco e installare dei bagni autopulenti».