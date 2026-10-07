Il Comune di Pabillonis vuole migliorare il proprio sistema energetico riducendo le spese e con sistemi di illuminazione pubblica di ultima generazione. Così per la gestione di questi impianti ha stipulato un contratto di nove anni con la ditta Edison Next Government. Così, anche se gli impianti comunali risultano in condizioni accettabili di messa in sicurezza elettrica e meccanica, attuata con la procedente gestiti in convenzione, ora c’è la necessità di un ulteriore adeguamento energetico ai fini del risparmio. In totale quest’accordo prevede una spesa per 9 anni di 453mila e 12 euro. In particolare la spesa per la gestione dell’illuminazione pubblica costerà 52mila e 649 euro il primo anno e scenderà a 48mila e 677mila euro il nono anno. Sarà una boccata d’ossigeno anche per le casse comunali in un periodo in cui sono sempre più forti i tagli dei finanziamenti del Governo agli enti locali. Inoltre l’accordo prevede un investimento di 183mila e 769 euro da parte della società di gestione per interventi di riqualificazione con tecnologia Led, di adeguamento ed innovazione tecnologica di implementazione del sistema di telecontrollo ed un obiettivo di risparmio energetico minimo contrattuale di 3.126,47 kWh, su un consumo presunto di 134.717,23 kWh.

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