Il montepremi per il doppio maschile? 1800 euro. Quello per il femminile? 400. Meno, molto meno. Tanto che è montata l’indignazione – non solo dal fronte delle donne – a seguito della pubblicazione, sul sito ufficiale della Federazione, del regolamento dei campionati regionali assoluti di padel organizzati a partire dal 23 novembre dal circolo Sportlife di via Peretti, a Selargius.

Un divario enorme tra i premi riservati agli uomini (ricchi) e alle donne (nemmeno un quarto) che ha scatenato la polemica, con accuse di sessismo, dentro e fuori dall’ambiente di chi (tanti) pratica il padel. In serata è arrivata la correzione del tiro, con spiegazione, da parte degli organizzatori.

«Le segnalazioni ricevute hanno immediatamente richiamato la nostra attenzione, poiché riportavano importi che non corrispondevano alla ripartizione da noi prevista per la manifestazione», spiegano dal circolo, «ci siamo quindi attivati per verificare quanto accaduto, riscontrando che la prima versione del regolamento conteneva un errore materiale nella compilazione della documentazione».

In collaborazione con la Federazione, Sportlife ha provveduto «a correggere tempestivamente gli importi pubblicati». Il montepremi aggiornato è così ripartito: 1.800 euro per il tabellone maschile; 1.300 euro per il tabellone femminile; 300 euro per il tabellone misto.

La differenza tra i montepremi maschile e femminile resta, ma «è legata esclusivamente a criteri oggettivi, nello specifico alla diversa consistenza numerica degli iscritti nelle rispettive categorie, e non a una differente considerazione del valore sportivo degli atleti e delle atlete».

Poi il messaggio: «Ci rammarichiamo per il disguido e ringraziamo quanti, attraverso le proprie osservazioni, hanno contribuito a far emergere l’errore. Sportlife Padel & Tennis conferma il proprio impegno nella promozione dello sport, nel rispetto della parità di genere e nella valorizzazione di tutti gli atleti, auspicando che l’attenzione possa ora concentrarsi sul valore sportivo della manifestazione».