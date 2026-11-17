Le prime potature sono partite al Parco delle Rimembranze. Nei prossimi giorni gli interventi sulle querce si estenderanno a Fonte Nuova e al Parco di San Lorenzo. Il Comune di Tempio Pausania ha avviato un piano per contenere il deperimento degli alberi e ridurre i rischi per chi frequenta le tre aree verdi.

Le indagini, condotte con il supporto degli esperti dell’Università di Padova, hanno rilevato la presenza di agenti patogeni che compromettono la salute e la stabilità delle piante. Il programma prevede la rimozione dei rami compromessi e l’alleggerimento delle chiome, oltre a trattamenti mirati al terreno e alla parte aerea degli alberi. Gli abbattimenti riguarderanno gli esemplari che non possono essere recuperati. Sono previste anche ulteriori analisi per valutare le condizioni delle querce e verificarne la stabilità.

Durante i lavori, l’amministrazione comunale chiede a chi frequenta i parchi di rispettare le delimitazioni e di evitare di calpestare il terreno nelle zone interessate dagli interventi. Nelle giornate di forte vento, il Comune raccomanda di evitare sia il passaggio sia la sosta sotto gli alberi. L’invito rivolto ai cittadini è anche quello di segnalare al Comune la presenza di alberi disseccati. I controlli proseguiranno quindi insieme alle potature e ai trattamenti, con l’obiettivo di conservare le querce che possono essere recuperate e di rendere più sicura la fruizione dei parchi.