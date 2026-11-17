Un’abitazione in cui trovare riparo quando restare in casa è pericoloso. Il Comune di La Maddalena ha pubblicato un avviso per individuare immobili da acquistare e destinare all’accoglienza temporanea delle donne vittime di violenza, anche con figli minorenni. La sistemazione è pensata per le emergenze, quando occorre allontanarsi in tempi brevi e poter contare su un luogo sicuro e riservato.

L’iniziativa si inserisce in un contesto in cui le cronache locali riportano casi di maltrattamenti in famiglia, minacce e stalking, anche nell’ambito dei procedimenti ricondotti al Codice rosso. Secondo stime informali, lo scorso anno si sarebbero registrati almeno trenta episodi, dalle violenze in ambito familiare agli atti persecutori.

Nella vita della comunità emergono anche liti condominiali, contrasti tra vicini e tensioni tra parenti che talvolta sfociano in querele o denunce. Sono vicende di natura diversa che, in alcuni casi, portano all’attenzione delle autorità conflitti maturati nei rapporti di vicinato o in famiglia.

Nella ricerca degli immobili il Comune indica come preferibile la vicinanza a un presidio delle forze dell’ordine, per agevolare un intervento in caso di pericolo anche nelle ore notturne. L’avviso serve a verificare quali abitazioni siano disponibili per un eventuale acquisto.