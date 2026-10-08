Meno cemento, ma una grande area verde inclusiva. Via libera a Telti (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) al secondo lotto del parco urbano inclusivo di Istincheddu, il progetto che prevede la realizzazione di un’area dedicata all’inclusione, ai percorsi sensoriali e alla forestazione didattica. Il Comune ha concluso positivamente la conferenza dei servizi e approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, con effetto di variante al Piano urbanistico comunale.

Il progetto rappresenta il secondo lotto di un intervento più ampio: il primo lotto è già in fase di realizzazione, mentre il secondo riguarda proprio l’area che ha richiesto la variante urbanistica. Il secondo lotto interessa un’area comunale di 4 mila 680 metri quadrati, attualmente classificata nel Puc come zona edificabile C1.1 all’interno di una lottizzazione già pianificata.

Con la variante, l’intera superficie sarà trasformata in zona S3, destinata a «spazi pubblici attrezzati a parco e per lo sport». La scelta comporta una riduzione della capacità edificatoria dell’area: vengono eliminati 2 mila 340 metri cubi di volumetria potenziale, mentre aumentano di 4 mila 680 metri quadrati le superfici destinate agli standard pubblici.

Il progetto prevede la realizzazione del parco urbano inclusivo, con particolare attenzione ai percorsi sensoriali e alla forestazione didattica. Troveranno inoltre spazio un campo da padel e un’area gioco per bambini. Il progetto comprende anche gli interventi di sistemazione dell’area e le opere necessarie alla sua futura manutenzione.

Era inizialmente previsto anche un biolago, ma l’elemento è stato successivamente stralciato dal progetto. La decisione è arrivata dopo il parere della provincia della Gallura Nord-Est Sardegna, che ha evidenziato la necessità, in caso di mantenimento del biolago, di avviare una procedura di verifica di assoggettabilità a Vas. L’intervento dispone di un finanziamento complessivo di 213 mila euro, di cui 200 mila stanziati dalla Regione e 13 mila a carico del bilancio comunale.

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