Buste di plastica, contenitori vari, lattine, frammenti di bottiglie, cotton fioc e filtri di sigaretta. Sono alcuni dei rifiuti trovati dai volontari di Plastic Free durante la pulizia di un tratto di spiaggia, quella di lu pultiddolu, sul litorale di Santa Teresa Gallura nei giorni scorsi. Ad organizzare la raccolta è stata Anna Paola Capulli, referente locale di Plastic Free. Parte del materiale era stata portata a riva dalle correnti, mentre altri rifiuti erano già in parte sepolti nella sabbia.

L’accumulo più evidente è stato osservato all’estremità della spiaggia, in prossimità della duna. Qui, racconta Gian Piero Carcangiu, referente di Plastic Free per la Gallura, la plastica era distribuita in più strati. È difficile stabilire da quanto tempo fosse lì. Il vento può ricoprire i frammenti di sabbia e la pioggia, dilavando la superficie, può riportarli alla luce.

«Rifiuti semisepolti nella sabbia, rifiuti appena trasportati dal mare, dalle correnti», riassume Carcangiu.

Ed è tanto singolare quanto preoccupante un fenomeno che si riascontra ormai in molte spiagge in generale, la stratificazione della plastica, mischiata con sabbia, che consente di osservare quella che potrebbe chiamarsi “archeologia” della plastica, con i “reperti” più recenti, più o meno intatti e quelli che lo sono sempre meno, fino alla frantumazione, mano mano che si scende, allo spezzettamento ed alla microplastica.