Quattro carrubi, uno per ciascun componente della famiglia Passoni, segnano il luogo in cui domani Arzachena ricorderà le vittime dell’alluvione del 18 novembre 2013. La cerimonia si terrà domani 18 novembre, alle 11, al Parco XVIII Novembre, in via Francesco Petrarca, alle spalle del municipio. A promuoverla sono il Comune e la parrocchia di Santa Maria della Neve. Il rito sarà officiato dal parroco, don Jacek Meczel.

Tredici anni fa, durante il passaggio del ciclone Cleopatra, l’acqua invase l’abitazione in cui vivevano Isael Passoni, Cleide Mara Rodriguez e i figli Weriston Isael e Leine Kellen. I quattro furono trovati morti all’interno della casa. Isael e Cleide avevano entrambi 42 anni, il figlio ne aveva 20 e la figlia 16. La famiglia, di origine brasiliana, viveva da anni ad Arzachena. La commemorazione sarà dedicata anche alle altre nove persone che persero la vita in Gallura, tra Olbia e la strada di Monte Pino.

Il parco, nel quartiere Tanca di Lu Palu, fu inaugurato il 19 febbraio 2015, poco più di un anno dopo l’alluvione. Il Comune scelse di intitolarlo alla data della tragedia. Durante la cerimonia inaugurale, nell’angolo sud del giardino, furono piantati i quattro carrubi in memoria dei genitori e dei figli. Davanti a quegli alberi si sono svolte negli anni le commemorazioni promosse dall’amministrazione comunale, con la partecipazione delle autorità civili, militari e religiose.