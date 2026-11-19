La scritta «Obbedisco» dell’incrociatore portaeromobili Giuseppe Garibaldi entra nel patrimonio del Comune di La Maddalena. La Marina Militare ha consegnato il cimelio il 17 novembre al sindaco Fabio Lai. A firmare il verbale di consegna con il primo cittadino è stato il capitano di vascello Francesco Maffiola. La cessione era stata disposta dal capo di Stato maggiore della Marina, Giuseppe Berutti Bergotto, che aveva accolto la richiesta del sindaco. La scritta riprende la risposta telegrafica che Giuseppe Garibaldi inviò il 9 agosto 1866 al generale Alfonso La Marmora. Dopo la vittoria di Bezzecca, Garibaldi aveva ricevuto l’ordine di fermare l’avanzata verso Trento e ritirare le sue truppe in vista dell’armistizio con l’Austria. Quella risposta, una sola parola, è diventata una delle più note del Risorgimento e fu poi adottata come motto dall’incrociatore intitolato al generale.

L’amministrazione Lai vuole inserire il cimelio in un itinerario culturale all’aperto, in continuità con piazza 23 Febbraio e la mostra permanente del municipio. Il progetto punta a collegare i luoghi della città alle vicende e ai personaggi che ne hanno segnato la storia, anche per ampliare l’offerta di turismo culturale. Nel motivare la richiesta, il sindaco Lai aveva richiamato il legame di Garibaldi con l’arcipelago, dove il generale scelse di vivere e dove è sepolto, a Caprera. «Non c’era altro posto al mondo nel quale questo cimelio potesse essere ricollocato», ha dichiarato il sindaco.