Sarà Aglientu a ospitare, ai primi di dicembre, una nuova iniziativa di raccolta di Plastic Free in Gallura. Ad anticiparlo è Gian Piero Carcangiu, referente dell’associazione per la Gallura. Il paese è tra gli undici Comuni italiani che, riferisce Carcangiu, hanno ottenuto i punteggi più alti nella valutazione dell’associazione.

Tra le misure adottate ad Aglientu, il referente cita i contenitori per i mozziconi, i divieti di fumo anche sulle spiagge, le telecamere e le iniziative di sensibilizzazione. Nel giudizio rientra anche il modo in cui vengono trasportati i rifiuti. Carcangiu spiega che la valutazione tiene conto dei mezzi impiegati per la raccolta e della loro capacità di evitare dispersioni durante il trasferimento. Le amministrazioni che si candidano devono documentare gli interventi realizzati. «Ci sono diversi criteri che possono dare il punteggio a un Comune», osserva Carcangiu, richiamando il peso che nella selezione hanno sia la gestione della raccolta sia le misure per prevenire l’abbandono dei rifiuti.

L’ultima uscita organizzata da Plastic Free in Gallura è stata qualche giorno fa, a Santa Teresa Gallura, a Lu Pultiddolu, dove sono state raccolte buste di plastica, contenitori vari, lattine, frammenti di bottiglie, cotton fioc e filtri di sigaretta. Ad organizzare la raccolta è stata Anna Paola Capulli, referente locale di Plastic Free. Parte del materiale era stata portata a riva dalle correnti, mentre altri rifiuti erano già in parte sepolti nella sabbia.