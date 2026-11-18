Macchine da scrivere, modelli di telefoni a disco, giradischi, macinini e altri oggetti usati nel passato (recente): taglio del nastro, questa mattina, della mostra ‘La tecnologia di ieri - Viaggio tra oggetti dimenticati o sconosciuti’, allestita negli spazi comuni della scuola elementare Santa Maria di Olbia.

«La mostra è nata dalla parola obsoleto, sconosciuta agli alunni, per la quale si è ritenuto opportuno fornire delle esemplificazione concrete del termine», hanno spiegato le docenti che hanno curato il progetto, condiviso dalla dirigente scolastica Caterina La Rosa.

Inaugurata oggi, la mostra, che sarà aperta alle visite delle famiglie nei giorni indicati, è l'epilogo di un progetto che si propone di promuovere la consapevolezza storica, il valore della memoria materiale, la comparazione tra tecnologie del passato e del presente, la valorizzazione degli ambienti comuni della scuola e il senso di appartenenza alla comunità scolastica, messo in evidenza anche dalla collaborazione di quanti sono stati coinvolti nel recupero del materiale.