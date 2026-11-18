Una corona di fiori deposta dal sindaco, Settimo Nizzi, un piccolo bouquet adagiato dalle scolaresche davanti al monumento eretto in ricordo delle vittime e un inno alla solidarietà e alla memoria: così, questa mattina sul lungomare Escrivà, Olbia ha commemorato le nove persone che hanno pagato con la vita il passaggio del ciclone Cleopatra.

«Ci sono date che il tempo non cancella e il 18 novembre 2013 è una di queste», ha esordito il primo cittadino, ricordando le conseguenze del tragico evento. «Quando una comunità perde persone che ne fanno parte, perde una parte di sé e quando a mancare sono dei bambini il dolore tocca un punto ancora più profondo perché, insieme alle loro vite, si interrompono i sogni, i progetti e il futuro della comunità». A chi non c'è più e a chi è sopravvissuto (anche) al dolore, va «il ricordo che si trasforma in speranza», dice il sindaco ai piccoli studenti che hanno partecipato alla cerimonia, «se custodite la memoria, se avete cura gli uni degli altri e se non lasciate solo mai nessuno».

E, ha aggiunto Nizzi, «la memoria è un atto d'amore fondamentale ma va accompagnata da azioni concrete: le istituzioni, a partire dal Comune, la Regione e lo Stato hanno lavorato alacremente per portare a termine un progetto che mette la città in sicurezza e oggi, a distanza di tredici anni, possiamo finalmente dire che le autorizzazioni per realizzare le opere a salvaguardia della città sono a buon punto, manca solo la determina firmata dal direttore generale dell'assessorato all'Ambiente e la delibera della Giunta regionale». Sulla solidarietà, l'omelia del vescovo della diocesi di Tempio Ampurias, monsignor Roberto Fornaciari, che ha celebrato la messa: «Essere vicini a chi ha bisogno, essere pronti a dare una mano e a prenderci cura delle persone che ci stanno intorno: la maturità di un popolo si vede anche dalla capacità di unirsi nel momento del pericolo per superarlo con la forza e l'intelligenza che il Signore ci ha donato».