«Qui la scienza esce dai libri e diventa un'esperienza da sperimentare, raccontare e condividere». È il messaggio della nuova edizione di «Scienza in piazza», inaugurata oggi all'aeroporto Costa Smeralda di Olbia, dove una marea di studenti è diventata protagonista di un grande laboratorio a cielo aperto dedicato alla conoscenza e all'innovazione. Ventitré le scuole coinvolte tra Olbia, Nuoro, Arzachena, Tempio Pausania, Castelsardo, Ozieri, Berchidda e Oschiri.

Accanto agli studenti, impegnati non soltanto nella presentazione ma anche nell'organizzazione delle attività, 45 docenti, 180 exhibit e 19 relatori provenienti dal mondo universitario, della ricerca e delle imprese. Un appuntamento che, introdotto dalla ideatrice e promotrice, l'insegnante Antonietta Carbone, è cresciuto anno dopo anno fino a diventare un'importante occasione di incontro tra istituti scolastici, istituzioni e realtà produttive. L'obiettivo è avvicinare la scienza ai cittadini, promuovendo la consapevolezza di quanto essa sia parte integrante della vita quotidiana e contribuendo ad accrescere le conoscenze necessarie per comprendere e affrontare i cambiamenti della realtà contemporanea. Il cuore della manifestazione sono soprattutto i ragazzi, che attraverso esperimenti, dimostrazioni e progetti mostrano quanto appreso durante l'anno scolastico, confrontandosi con coetanei di altre scuole e con il pubblico.

«In futuro vorrei fare Medicina oppure diventare tecnico di laboratorio. Queste esperienze sono molto importanti perché coinvolgono sia chi guarda sia chi realizza le attività. Spiegare quello che si fa permette di capire meglio e di rendersi conto di quanto possa essere interessante anche in prospettiva del proprio futuro», racconta Gianluigi, studente del liceo «L. Mossa» di Olbia, che vede nella manifestazione un'occasione concreta per avvicinarsi alle professioni scientifiche. Con i loro camici, gli studenti eseguono esperimenti davanti ai tanti giovani che si fermano a osservare e fare domande.

Tra i partecipanti anche i ragazzi del Liceo classico europeo e scientifico internazionale del Canopoleno di Sassari, impegnati nella presentazione delle proprie attività. «È un'esperienza utile soprattutto per confrontarci con la realtà delle altre scuole. Negli stand ci sono tante cose interessanti, come la realtà virtuale e gli esperimenti elettrici. Ma, in generale, diffondere cultura è sempre importante». Per Andrea, studente del «Paglietti» di Castelsardo, la giornata rappresenta invece un'occasione per raccontare il percorso fatto in classe: «È un bell'evento, utile. L'obiettivo è proprio quello di poter presentare tutti gli argomenti che abbiamo imparato a scuola». Un entusiasmo condiviso anche dalla docente di Economia aziendale dell'Università di Sassari, Lucia Giovanelli, colpita dalla partecipazione dei giovani. «È quasi commovente vedere il numero di ragazzi presenti oggi. Portare la scienza ai cittadini è qualcosa di straordinario». Un'iniziativa che, ha sottolineato, contribuisce a far crescere il capitale intellettuale e tecnico del territorio. L'inaugurazione è stata anche l'occasione per ribadire il valore della collaborazione tra scuola, istituzioni, università e imprese. Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ha ricordato l'impegno dell'amministrazione per migliorare le opportunità formative in città, attraverso nuove scuole, laboratori e una collaborazione sempre più stretta con le università, affinché i giovani possano proseguire gli studi e laurearsi possibilmente vicino a casa. Ai ragazzi ha rivolto un invito a investire nella propria formazione: «Studiate e laureatevi, perché possiate rappresentare al meglio la comunità, diventare consapevoli e affrontare le sfide del futuro».

Sul rapporto tra formazione e sviluppo tecnologico si è soffermato anche il vicepresidente della Regione, Giuseppe Meloni, annunciando la delibera per l'attivazione e la gestione del corso di laurea personalizzante in Tecnologia industriale elettrica e aeronautica dell'Università di Cagliari, con sede a Olbia. Un'opportunità che punta a rafforzare il legame tra università e territorio e a creare nuove prospettive professionali. Manifestazioni come Scienza in piazza, ha aggiunto, sono fondamentali per avvicinare le nuove generazioni all'innovazione e rendere la Sardegna un territorio attrattivo per i talenti, anche per chi desidera restare o tornare nell'Isola. Per Francesco Feliziani, direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, l'evento rappresenta un esempio concreto di una scuola capace di uscire dai propri spazi e confrontarsi con la realtà. Un'occasione importante anche alla luce della competizione tecnologica internazionale, nella quale istruzione, ricerca e innovazione sono elementi decisivi per il benessere e lo sviluppo. A ripercorrere la crescita della manifestazione è stata Sabrina Serra, vicesindaco e assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Olbia, che ha ricordato il percorso iniziato con una prima edizione quasi sperimentale e arrivato oggi a una dimensione più ampia, anche grazie alla collaborazione con Mathesis nazionale. «Si chiama Scienza in piazza, ma è anche una grande festa. Una delle più belle esperienze della scuola, che riesce a uscire dai propri confini».

Un percorso celebrato anche attraverso il dono di un'opera dello scultore veneziano Paolo Guiotto, destinata alle scuole partecipanti come testimonianza dell'esperienza condivisa. Il ruolo dell'aeroporto come spazio aperto al territorio è stato sottolineato da Lucio Murru, direttore commerciale di Geasar, che ha ribadito la volontà della struttura di sostenere iniziative capaci di coinvolgere la comunità. A chiudere gli interventi è stata la presidente nazionale di Mathesis, Domenica Di Sorbo, che ha rivolto un messaggio di fiducia ai giovani: «Tutte queste persone che hanno parlato e sono presenti oggi credono in voi e vi ascoltano. Seguite i vostri sogni, perché quando i sogni si vedono si realizzano». L'auspicio è che nelle prossime edizioni possano partecipare anche scuole provenienti da fuori dall'Isola, consolidando ulteriormente il carattere nazionale della manifestazione.