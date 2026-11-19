Arzachena e La Maddalena hanno già progetti cantierabili per la mobilità ciclabile e puntano a finanziarli con il bando regionale iSTARE. I due Comuni si orientano verso la linea riservata agli interventi con progettazione avanzata, che possono essere realizzati in tempi brevi. Gli altri Comuni coinvolti lavoreranno insieme a una rete ciclabile sovracomunale, da definire con la Regione in una successiva fase di coprogettazione. La scelta è emersa nei giorni scorsi a Sant’Antonio di Gallura, nel secondo incontro tra le amministrazioni delle Unioni dei Comuni Alta Gallura e Gallura. L’avviso mette a disposizione, per le due linee di finanziamento, 25 milioni di euro complessivi a livello regionale, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021–2027. Per i progetti di rete il bando consente di presentare anche proposte ancora in fase preliminare.

Ad aprire la riunione è stato il sindaco di Sant’Antonio di Gallura, Carlo Duilio Viti. Sono intervenuti i presidenti delle due Unioni, Agostino Pirredda e Vittorio Pinducciu, e il sindaco di Bortigiadas, Emiliano Deiana, referente politico del progetto. Al confronto hanno partecipato anche alcuni operatori del cicloturismo. Il lavoro comune si inserisce nel percorso della «Città di Paesi della Gallura», avviato nel 2017 per coordinare la programmazione dei Comuni. La scadenza per le domande è fissata al 26 novembre. Spetta ora all’Unione dei Comuni Alta Gallura, capofila del percorso, predisporre gli atti e la documentazione necessari per presentare le candidature sulla piattaforma regionale SIPES.