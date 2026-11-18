Arzachena ha ricordato questa mattina al parco XVIII Novembre i quattro concittadini che persero la vita il 18 novembre 2013, quando il ciclone Cleopatra colpì la Gallura. A tredici anni di distanza, la cerimonia ha reso omaggio a Isael Passoni, Cleide Mara Rodriguez, Weriston Isae Passoni e Leine Kellen Passoni e a tutte le vittime dell’alluvione.

Con l’amministrazione comunale c’erano la polizia locale, la compagnia barracellare, i vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile Agosto 89. Al raccoglimento e alla preghiera si è accompagnato il ringraziamento alle forze dell’ordine, alle squadre di intervento e ai volontari per il servizio che continuano a svolgere sul territorio.

«Il 18 novembre 2013 per noi è stato l'anno zero, il giorno zero», afferma Alessandro Careddu, delegato comunale alla Protezione civile, che ripercorre i cambiamenti nell’organizzazione dei soccorsi dopo l’alluvione. «Per quanto riguarda la protezione civile da quel momento ci siamo resi conto tutti che qualcosa doveva cambiare», ha detto. Tra le ragioni della riorganizzazione, il delegato ha indicato la necessità di affrontare emergenze che possono presentarsi senza preavviso. «Il clima è cambiato e quindi anche noi abbiamo dovuto riorganizzarci». Careddu ha richiamato il lavoro svolto con i volontari e le strutture comunali e ha parlato di «un COC molto più preparato», riferendosi al Centro operativo comunale che coordina la risposta alle emergenze sul territorio. «I nostri uomini e le nostre donne intervengono con celerità», ha aggiunto il delegato, sottolineando che la rapidità dei soccorsi e la maggiore sicurezza dei cittadini sono gli obiettivi della riorganizzazione.