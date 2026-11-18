Le aveva provate tutte la Onlus Islander per salvare la cavalla Nuvola: denunce, segnalazioni alla Asl di Olbia, richieste di sequestro dell’animale. Una lunga sequenza di atti che emergono dalle carte del processo sulla morte dell’animale, avvenuta nell’ottobre di due anni fa in un appezzamento di terreno a Calangianus. Nuvola era sotto gli occhi di tutti, deperita, malata e non curata e cosi è rimasta sino alla morte. Sarà proprio la presidente della onlus, ora Fondazione Islander, Nicole Berlusconi, a spiegare alla giudice di Tempio, Marchesa Bechere, che cosa è successo a Nuvola da agosto a ottobre del 2024. La pm Franca Cabiddu contesta il reato di maltrattamento di animali a un uomo di 50 anni, di Calangianus. Ma stando agli atti delle indagini, il problema non è solo quello delle mancate cure e dello stato di denutrizione di Nuvola. La cavalla nell’agosto del 2024 appariva debole, magrissima e l’esito del progressivo deperimento, purtroppo, è stato la morte la morte dell’animale. Ma la onlus Islander aveva sollecitato un intervento per salvare Nuvola, che, evidentemente, non c’ è stato. Nicole Berlusconi, nipote di Silvio Berlusconi, nella prossima udienza del processo sarà sentita come teste.