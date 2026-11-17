Tre arresti nel giro di poche ore a Olbia nell'ambito delle indagini sui furti e i danneggiamenti di esercizi commerciali della città, un fenomeno che negli ultimi mesi ha suscitato preoccupazione tra i commercianti.

Il primo intervento è scattato nel corso della notte, quando i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato in flagranza un 36enne olbiese. L'uomo, dopo aver forzato una porta di emergenza di un'attività commerciale in viale Aldo Moro, avrebbe rubato diversi articoli di elettronica. I militari lo hanno bloccato all'esterno del negozio, ancora in possesso della merce. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di recuperare anche altri prodotti, ritenuti riconducibili a un precedente furto commesso lo scorso 8 novembre nello stesso esercizio commerciale. Tutta la refurtiva è stata restituita al proprietario. Per il 36enne sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Alle prime luci dell'alba i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due fratelli olbiesi di 38 e 33 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine. Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Tempio Pausania su richiesta della Procura, è il risultato di un'indagine condotta dalla Stazione dei carabinieri di Olbia Centro, con la collaborazione della Sezione Radiomobile.

I due sono indagati in relazione a due episodi avvenuti tra agosto e settembre ai danni di altrettanti esercizi pubblici cittadini. Per loro è previsto il trasferimento nella casa circondariale di Sassari-Bancali. Le indagini proseguono per verificare un eventuale coinvolgimento dei due fratelli in altri episodi analoghi e fare luce sui furti e danneggiamenti che negli ultimi mesi hanno colpito le attività commerciali di Olbia.

(Unioneonline)