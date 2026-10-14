Tra sculture di luci tridimensionali, scenografie elettriche, labirinti luminosi e proiezioni artistiche sui palazzi storici, dal 28 novembre Olbia diventa Città del Natale. Presentato stamattina dal sindaco, Settimo Nizzi, il maxi progetto ospita mega installazioni di luci per attrarre i cittadini verso il cuore della città e riaccendere piazze e negozi.

Ad aprire il programma, il 28 novembre a partire dalle 17, l'accensione dell'albero di Natale, sedici metri di altezza, in piazza Regina Margherita, e il concerto di Ivana Spagna. Due attrazioni innovative saranno allestite in Piazza Crispi, che ospiterà il format Piccola Italia, il primo viaggio di luci tra i dodici monumenti italiani più iconici, e in piazza Elena di Gallura Lo zoo luminoso, un parco di animali illuminatissimi.

Poi, i mercatini natalizi in via Principe Umberto, self point, winter park e la compagnia della mascotte Molly, la cozza in versione Santa Claus, che animerà il centro storico con la sigla ufficiale di Olbia Città del Natale.

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