Padru, nuovi marciapiedi per tutelare i pedoni: i lavori entrano nel vivoIl Comune approva il secondo stato di avanzamento delle opere pubbliche. L'intervento è finanziato con 400mila euro di fondi regionali
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Proseguono a Padru gli interventi per la messa in sicurezza dei pedoni attraverso la realizzazione di nuovi marciapiedi. Con la determinazione del 9 ottobre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), il Comune ha approvato il secondo stato di avanzamento dei lavori, aggiornato al 7 ottobre. L’opera rientra nel programma di interventi destinati a migliorare la sicurezza dei pedoni e la fruibilità degli spazi pubblici del territorio comunale.
L’intervento, finanziato con 400mila euro di fondi regionali, è stato affidato alla ditta Naldoni Sas di Giorgio Naldoni, con sede a Olbia, per un importo contrattuale di 296 mila 480 euro. Il certificato di pagamento numero 2 prevede una liquidazione di 98 mila 653,89 euro relativa ai lavori eseguiti. La spesa risulta già impegnata nel bilancio comunale.
(Unioneonline/En.Ne.)