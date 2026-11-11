La musica come viaggio, come memoria e incontro tra culture. “Ritornare”, il nuovo progetto discografico di Enzo Favata, uno dei protagonisti del jazz sardo, sabato 14 novembre farà tappa a Olbia nell'ambito del Festival “I suoni del Vento e del Mare 2026”. Il concerto, organizzato dall'Archivio Mario Cervo insieme all'Associazione Culturale Euterpe Labala, con il patrocinio dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Sardegna, vedrà il sassofonista protagonista sul palco del MusMat con il suo Quintetto Atlantico.

Al centro della serata un lavoro che segna una tappa particolarmente significativa nel percorso artistico del musicista algherese: l'ingresso nel catalogo di ECM Records, una delle etichette più autorevoli della scena jazz internazionale, fondata da Manfred Eicher, produttore che ha contribuito a ridefinire il rapporto tra jazz, musica contemporanea e ricerca sonora.

È stato proprio l'incontro con Eicher a dare vita a “Ritornare”, registrato nel gennaio 2026 ai Bavaria Musikstudios di Monaco di Baviera e pubblicato il 18 settembre. Un'esperienza artistica che ha permesso a Favata di portare la musica del suo storico progetto Atlantico in una dimensione internazionale, senza rinunciare alla propria identità. Nato nel 1999, il Quintetto Atlantico rappresenta infatti un laboratorio musicale nel quale si incontrano mondi e tradizioni differenti. Le radici mediterranee dialogano con le suggestioni dell'America Latina e con le influenze africane, mentre il linguaggio del jazz si intreccia con la musica da camera e con ampi spazi dedicati all'improvvisazione. Ne nasce un paesaggio sonoro ricco di sfumature, nel quale le melodie si sviluppano attraverso il dialogo tra gli strumenti, senza schemi rigidi e con una costante tensione verso la scoperta. Il progetto si nutre anche di suggestioni letterarie. Le visioni di scrittori come Gabriel García Márquez e Jorge Luis Borges, insieme all'immaginario del realismo magico latinoamericano, contribuiscono a costruire atmosfere sospese tra sogno e realtà. Il titolo stesso “Ritornare”, racchiude il significato più profondo del progetto: tornare non significa semplicemente ripercorrere il passato, ma ritrovare attraverso la musica luoghi, emozioni e relazioni trasformati dal tempo e dall'esperienza.

È un ritorno che guarda avanti, nel quale la memoria diventa materia creativa. Accanto a Favata (sassofono soprano, clarinetto e clarinetto basso) ci saranno Daniele di Bonaventura al bandoneon, Marcello Peghin alle chitarre, Salvatore Maltana al contrabbasso e Alessandro Cau alla batteria. Nel disco, la parte ritmica è affidata a U.T. Gandhi, il musicista ( scomparso lo scorso agosto) che ha partecipato alla registrazione e la cui presenza continua ad accompagnare simbolicamente il progetto e il suo percorso. L'accoglienza internazionale riservata al disco testimonia la forza del suo linguaggio musicale. Il disco ha già raggiunto ascoltatori in oltre 90 Paesi, raccogliendo attenzione e recensioni da importanti testate e programmi radiofonici internazionali. Tra queste DownBeat e All About Jazz negli Stati Uniti, Jazz Views e UK Vibe in Inghilterra, JazzMania in Belgio. In Germania è arrivato anche il riconoscimento di Deutschlandfunk, che ha scelto l'album come disco del mese, mentre le musiche sono state trasmesse da BR-Klassik e NDR. In Italia il progetto ha trovato spazio, tra gli altri, su RAI Radio 1, Radio Città Aperta e Soundinia. Un successo che Favata racconta con la meraviglia di chi vede la propria musica attraversare il mondo e raggiungere persone sconosciute, anche a migliaia di chilometri di distanza. “È divertente immaginare che un sassofono, un bandoneon, una chitarra, un contrabbasso e una batteria possano entrare, senza chiedere permesso, nella vita di uno sconosciuto e farne parte, accompagnandolo durante il giorno e la notte. Forse è questo il piccolo miracolo laico della musica”. Il tour di Ritornare sta portando il Quintetto Atlantico in alcune delle principali città italiane ed europee, da Venezia a Milano, da Berlino a Roma, fino alle tappe internazionali. Olbia si inserisce così in un percorso di grande respiro, che porta ancora una volta la produzione musicale sarda a dialogare con il panorama internazionale.

«Quando nacque Atlantico, nel 1999, nessuno avrebbe immaginato che quasi trent'anni dopo ci saremmo ritrovati ancora qui», racconta Favata. «Da allora il mondo ha cambiato volto mille volte, ha costruito nuovi confini e dimenticato antiche strade, ma nella musica di Atlantico continua a esistere un luogo, un passaggio che non compare sulle carte geografiche, dove il Mediterraneo conversa con l'America Latina, le culture si riconoscono senza essersi mai incontrate e cinque strumenti inventano, ogni sera, un piccolo mondo possibile».