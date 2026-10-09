Importante operazione antidroga in Costa Smeralda e a Cannigione del commissariato di Porto Cervo.

Ieri, alla fine di un’attività collegata ad una precedente inchiesta che ha portato a 19 arresti, i poliziotti hanno fermato un uomo di 51 anni, un ex giocatore di basket che ha militato in club sardi.

La persona arrestata è stata trovata in possesso di diverse dosi di cocaina, la droga è stata trovata anche all’interno di un camper. L’uomo, stando all’informativa trasmessa alla procura di Tempio, avrebbe ceduto una dose ad un’altra persona, anche questa identificata dal personale della polizia di Stato.

Gli investigatori del commissariato di Porto Cervo da tempo hanno individuato un gruppo di presunti spacciatori molto attivo in tutto il territorio di Arzachena. Una parte delle persone, sottoposta da tempo a controlli, è già destinataria di un’ordinanza del gip di Tempio ma, evidentemente, le indagini non sono ancora concluse.

L’ex cestista arrestato ieri, difeso dall’avvocata Oriana Erittu, verrà sentito dal gip del tribunale di Tempio.

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