«AeroItalia non ha ancora inviato alcuna disdetta». Lo ha confermato l'assessora dei Trasporti della Sardegna Barbara Manca a margine della conferenza stampa sulla continuità territoriale marittima tra l'Isola e la Penisola, dopo che nelle scorse settimane il vettore aveva paventato la possibilità di lasciare il servizio dei voli agevolati a causa dell'aumento del jet fuel, salito del 150% rispetto a febbraio.

«Voglio ricordare che i servizi in continuità territoriale sono dei servizi pubblici, per cui sono previste regole ben precise per entrare e uscire», ha aggiunto l'assessora rispondendo ai cronisti, «quello che noi stiamo facendo, ovviamente con responsabilità amministrativa, è quello di portare avanti tutti gli aspetti che riguardano i ristori per i vettori che lavorano in continuità territoriale, perché noi da un lato tuteliamo, ovviamente, i nostri cittadini, ma siamo ben consapevoli della situazione complessiva, non solo nazionale, ma direi globale per quanto riguarda i carburanti».

La Regione Sardegna, spiega Manca, ora aspetta l'arrivo dei fondi ministeriali, «ma noi, in maniera responsabile, ci siamo già attivati per poter istruire le procedure di ristoro verso i vettori che volano in continuità territoriale». Ma per l'uscita anticipata dalla convenzione non sono previste penali: «Si tratta di regolamenti europei. Bisogna dare almeno sei mesi di preavviso per chi abbandona un servizio pubblico - il tempo che viene ritenuto necessario per poter espletare una nuova una nuova procedura».

"A due settimane dall'annuncio di Aeroitalia di voler abbandonare le rotte della continuità territoriale, dalla presidente Todde ancora nessuna risposta chiara. Su uno dei dossier più importanti per la Sardegna, la governatrice sembra aver perso la parola, lasciando all'assessora ai Trasporti il compito di gestire una situazione sempre più preoccupante". Lo dichiara Ugo Cappellacci, deputato di Forza Italia e presidente della Commissione Affari Sociali e Salute della Camera.

«Da una parte», aggiunge, «c'è una compagnia che annuncia a mezzo stampa l'intenzione di lasciare le rotte, senza formalizzare la propria decisione, e invoca l'eccessiva onerosità sopravvenuta. Dall'altra c'è una giunta regionale che non ha ancora spiegato pubblicamente come intenda garantire i collegamenti in caso di interruzione anticipata del servizio. Non vogliamo neppure immaginare che la Regione sia rimasta con le mani in mano, perché sarebbe una gravissima irresponsabilità», conclude Cappellacci, «ma i sardi hanno il diritto di sapere che cosa stia accadendo e quali iniziative siano state assunte per scongiurare il peggio».

(Unioneonline/En.Ne.)