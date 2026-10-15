Tragedia sul lavoro questa mattina al Porto canale di Cagliari. Un camionista è rimasto schiacciato e ucciso da un carico di tubi.

Stando alle prime informazioni, sarebbe stato travolto durante le operazioni di movimentazione con un muletto, che stava caricando (o scaricando) dal camion.

Sul posto le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco. Lo scalo industriale è stato chiuso e le attività sono state fermate in tutte le banchine.

Indagano i carabinieri della compagnia di Cagliari e del comando provinciale che stanno svolgendo tutti gli accertamenti.

- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO -

© Riproduzione riservata