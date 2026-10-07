Chiuse per derattizzazione la scuola secondaria "Ciusa" e l'istituto "Buccari-Marconi". Lo ha disposto il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, con due ordinanze che coinvolgono anche i plessi di via Meilogu 18 e di viale Colombo 60.

La scuola secondaria "Ciusa", dell'Istituto comprensivo "Giusy Devinu", resterà chiusa da giovedì 8 a mercoledì 14 ottobre. Al "Buccari-Marconi" le attività sono sospese fino ad avvenuta bonifica. Prima della riapertura saranno necessarie l'aerazione e la pulizia dei locali.

La decisione del primo cittadino arriva nel giorno della protesta degli studenti di Cagliari e hinterland, che hanno dato vita a uno sciopero autogestito per denunciare la presenza di topi e blatte. A scatenare l’ira dei ragazzi i roditori trovati in aula e nei bagni del Martini, nella sede di Monserrato in via Cabras, davanti alla quale i giovani si sono radunati. Hanno aderito anche gli studenti della sede di viale Ciusa, del Pertini e del Foiso Fois.

Il problema si è ripresentato anche dopo un primo intervento di derattizzazione, anche per via della vicinanza dell’ecocentro comunale di Monserrato: «Il problema non riguarda solo le scuole, ma l'intera zona di Terramaini», afferma Pino Aquila, del coordinamento regionale dei consigli di istituto, che chiede maggiore pulizia e più collaborazione tra scuole e comune.

(Unioneonline)

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