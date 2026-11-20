La Camera Penale di Cagliari aderisce all’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria proclamata dall’Unione delle Camere Penali Italiane dal 23 al 27 novembre. Lo annuncia in un comunicato diffuso il 16 novembre, nel quale i penalisti chiedono alla Camera dei Deputati di non approvare in via definitiva la riforma che modifica l’articolo 24 della Costituzione.

Il testo introduce, subito dopo l’inviolabilità del diritto di difesa, la formula «La Repubblica tutela le vittime di reato». Una modifica approvata con un consenso pressoché unanime e presentata come un atto di civiltà. Per i penalisti cagliaritani, però, le riforme della giustizia non si giudicano dal consenso o dalla forza emotiva, ma dalla coerenza con i principi costituzionali e con le garanzie del giusto processo.

Secondo la Camera Penale, la norma altera l’equilibrio del processo penale, che serve ad accertare in modo imparziale la responsabilità di un cittadino e non a soddisfare una pretesa punitiva. Il cuore del processo, sostengono i legali, è l’accusato, nei cui confronti lo Stato esercita il potere più invasivo: indaga, accusa, limita la libertà personale e può infliggere una pena. Le garanzie costituzionali, ricordano, non sono un privilegio dell’imputato ma una difesa contro errore giudiziario e abuso del potere pubblico.

Tra i rischi indicati ci sono la compressione di istituti e garanzie visti come ostacoli all’interesse della vittima, la messa in discussione delle scelte orientate al recupero del reo e una pena sempre meno rieducativa e più simbolica o retributiva. Un «arretramento culturale prima ancora che giuridico», lo definiscono.

I penalisti precisano di considerare doverosa l’attenzione verso chi subisce un reato, già tutelato, osservano, dall’articolo 24 e dagli strumenti di partecipazione al procedimento. Il problema, aggiungono, è che le vittime restano spesso sole: attendono anni una risposta, incontrano ostacoli negli indennizzi e non ricevono sostegno psicologico, sociale e legale adeguato. Servono misure concrete, non modifiche costituzionali dal forte impatto simbolico.

La Camera Penale invita avvocati, magistrati, studiosi e cittadini a riflettere sulla riforma e annuncia che nei prossimi giorni darà conto delle iniziative organizzate in occasione dell’astensione.

L'avvocato Giuseppe Ledda

Le ragioni dell’Unione

L’astensione, proclamata dall’Unione delle Camere Penali Italiane, mira a sensibilizzare la Camera dei Deputati affinché non approvi in seconda e ultima deliberazione la proposta di revisione costituzionale A.C. 2197-B. Ne parla l’avvocato Giuseppe Ledda, componente della Giunta dell’Unione.

Qual è la sua valutazione della riforma?

La tutela delle vittime è un’esigenza condivisibile, ma la modifica non è necessaria: la Costituzione e il codice di procedura penale riconoscono già alla persona offesa diritti e facoltà di partecipazione. Il problema è l’effettività. Processi lunghi, risarcimenti tardivi e carenza di assistenza non si risolvono con una norma dal valore prevalentemente simbolico.

Affiancare la vittima al diritto di difesa rompe l’equilibrio del processo?

Sì, è l’aspetto più delicato. Il diritto di difesa è un limite al potere punitivo dello Stato. Affiancargli la tutela della vittima può generare tensioni interpretative e portare a un ridimensionamento delle garanzie difensive.

C’è il rischio di una privatizzazione del processo?

Il processo ha una funzione pubblica: accertare la responsabilità nel rispetto delle regole. La pena non può diventare strumento di soddisfazione personale della vittima. Un ruolo costituzionalmente rafforzato della persona offesa rischia di trasformare il processo in uno scontro tra vittima e imputato, e va coordinato con la presunzione di innocenza.

Quali garanzie dell’imputato sono più a rischio?

Inutilizzabilità delle prove, prescrizione, messa alla prova e misure alternative alla detenzione. Se l’interesse della vittima alla condanna diventasse un parametro, si potrebbero avere letture restrittive. Difesa e presunzione di non colpevolezza tutelano tutti i cittadini, soprattutto gli innocenti.

Cosa servirebbe davvero alle vittime?

Risarcimenti rapidi, assistenza psicologica, sociale e legale, più informazione sui procedimenti e strumenti di protezione per chi denuncia. Soprattutto processi di durata ragionevole e una macchina giudiziaria che funzioni. Le due tutele, conclude, non vanno contrapposte: la sfida è attuare i diritti che la Costituzione già riconosce.