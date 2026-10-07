Prosegue la protesta degli studenti dell’Istituto alberghiero “Antonio Gramsci” di Monserrato, che da lunedì scorso scioperano contro la presenza di ratti negli spazi esterni dell’Istituto, ma soprattutto contro quella che definiscono l’assenza di risposte e di interventi concreti.

Già all’inizio dell’anno scolastico era stata segnalata la presenza dei roditori nel cortile e nelle aree verdi della struttura. Nei giorni scorsi gli studenti avevano denunciato una situazione ritenuta incompatibile con la normale attività didattica, anche alla luce dell’imminente avvio delle esercitazioni nei laboratori di cucina.

Di recente sono state effettuate operazioni di potatura del verde, ma secondo quanto riferito dagli studenti, il problema non sarebbe stato risolto. Da qui la decisione di fermarsi.

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