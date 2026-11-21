Regali di Natale firmati Emergency anche da Cagliari: dal 22 novembre al 24 dicembre negozio aperto in via Manno 55 per l'acquisto di doni solidali che sostengono progetti sanitari gratuiti e di alta qualità in Ucraina, Gaza, Sudan, Afghanistan, Uganda, Sierra Leone, Iraq, Etiopia, Eritrea, Siria e Mar Mediterraneo.

Le proposte per il Natale 2026 comprendono articoli con il logo di Emergency e prodotti di artigianato etico provenienti dai Paesi in cui lavora l'ong. Tra le idee regalo c'è anche l'angolo Handmade: una selezione di oggetti unici fatti a mano da volontarie, amiche e sostenitrici dell'associazione: sciarpe e berretti in lana, oppure piccoli oggetti per la casa.

Tra i prodotti con logo Emergency anche quest'anno c'è la classica agenda e il calendario 2027, ma anche tante nuove t-shirt con i messaggi di pace dell'ong, tra cui quella con le parole di Gino Strada, realizzata per i 32 anni dell'associazione e quella nata dalla collaborazione con Altan e La Pimpa. Ci sono anche i classici orsetti di pace dell'Afghanistan cuciti a mano, e i vetri di Herat lavorati artigianalmente. Dall'Iran provengono gioielli realizzati a mano con ceramiche tradizionali da giovani artisti, ragazze madri e persone vulnerabili. Nel negozio anche i presepi dalle favelas peruviane intorno a Lima.

(Unioneonline)