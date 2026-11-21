Un semplice controllo dei Falchi della squadra Mobile, dicono dalla Questura, ha portato a uno dei più ingenti sequestri di droga messi a segno a Cagliari negli ultimi mesi: in un garage di Is Mirrionis sono stati sequestrati 720 grammi di cocaina e 220 di hashish. In manette è finito Diego Fiorillo, 54 anni.

L'operazione è scattata quando, durante gli ordinari servizi svolti nel quartiere gli agenti della Mobile, hanno fermato il cinquantaquattrenne, apparso sin da subito particolarmente agitato e nervoso. Il suo atteggiamento sospetto ha spinto gli operatori ad approfondire gli accertamenti.

Messo alle strette Fiorillo ha ammesso di nascondere una dose di cocaina nelle mutande, consegnando spontaneamente un involucro contenente la sostanza. Da quel momento è iniziata un'attività investigativa che ha portato gli agenti a ricostruire un quadro ben più ampio rispetto alla semplice detenzione per uso personale.

Le perquisizioni sono partite dall'abitazione, dove non sono emersi elementi di rilievo. Decisivi si sono invece rivelati gli accertamenti sul furgone in uso al cinquantaquattrenne. All'interno del veicolo gli agenti hanno trovato le chiavi e un telecomando riconducibili a una cantina in via Buggerru, oltre a documentazione relativa all'utilizzo del locale e una somma di 870 euro in contanti.

Gli investigatori hanno immediatamente intuito che il magazzino potesse nascondere qualcosa di importante. Accompagnato sul posto dagli agenti, Fiorillo, ormai consapevole che la scoperta fosse imminente, ha ammesso che all'interno della cantina era custodita una notevole quantità di sostanza stupefacente.

L'apertura del locale ha consentito di portare alla luce un deposito della droga, accuratamente organizzato per la conservazione e il confezionamento delle sostanze. All'interno di cassette di sicurezza, scatoloni e ripiani sono state rinvenute numerose confezioni sottovuoto di cocaina, già suddivise e contrassegnate con diciture distintive. E c’era anche l’hashish. Assieme con un bilancino elettronico di precisione ancora sporco di polvere bianca, una macchina per il sottovuoto, numerose buste per il confezionamento, ritagli di plastica utilizzati per il confezionamento delle dosi, coltelli e altro materiale ritenuto funzionale all'attività di spaccio.

Secondo gli investigatori, il quantitativo sequestrato e l'organizzazione del deposito evidenziano un'attività illecita strutturata e destinata ad alimentare una vasta rete di consumatori. La droga, una volta immessa sul mercato, avrebbe potuto generare profitti per decine di migliaia di euro.

Fiorillo, difeso dall’avvocato Gianluca Aste, è stato portato in carcere a Uta.

(Unioneonline/E.Fr.)