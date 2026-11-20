Un aiuto economico per gli anziani che vivono con pensioni basse, in vista delle festività natalizie. Il Comune di Cagliari si prepara a erogare un contributo di almeno 100 euro alle persone anziane residenti in città che percepiscono esclusivamente l'assegno sociale oppure una pensione inferiore a 800 euro al mese e hanno un Isee pari o inferiore a 12mila euro. Non c’è uno stanziamento: il sostegno sarà assegnato fino a esaurimento delle risorse disponibili.

La misura rientra nel programma “Natale per Tutti 2026”, varato dall’esecutivo comunale. Un progetto articolato in dieci azioni, pensato per sostenere le persone in condizioni di povertà, marginalità e solitudine attraverso la collaborazione tra amministrazione, associazioni di volontariato ed enti filantropici.

Accanto al contributo economico, sono previsti pasti a domicilio per anziani, persone con disabilità e cittadini fragili seguiti dai servizi sociali che non possono uscire di casa o partecipare agli appuntamenti organizzati durante le feste. Il programma prevede anche pranzi nei ristoranti cittadini per le persone senza dimora, accompagnate da operatori e volontari, e feste natalizie nelle strutture a bassa soglia che accolgono adulti in condizioni di grave marginalità.

Spazio anche alla solidarietà attraverso la raccolta di doni e la preparazione di pacchi regalo, con il coinvolgimento delle associazioni. I regali saranno distribuiti durante le iniziative organizzate nei centri di quartiere cittadini e nel salone parrocchiale di Sant'Elia.

Per i più giovani sono in programma gite ed escursioni rivolte ai minori che frequentano i centri di quartiere della Marina, di Mulinu Becciu e di via Castagnevizza. Una festa natalizia sarà organizzata anche nella casa di riposo comunale di Terramaini, mentre altri appuntamenti sono previsti nella casa del quartiere dell'Hangar e in quella di via Fermi.

Il calendario si concluderà il 6 gennaio 2027 con il tradizionale Pranzo della solidarietà, in programma nei locali della palestra della struttura comunale di accoglienza per anziani a Terramaini.