Ristoranti, bar e negozi in crisi, fatturati in caduta libera e attività che rischiano di chiudere definitivamente. È il grido d’allarme dei commercianti penalizzati dai cantieri lumaca della metropolitana leggera a Cagliari. I lavori, tra ritardi e strade chiuse, stanno mettendo a dura prova la sopravvivenza delle imprese. Ma il danno non riguarda soltanto gli incassi perduti. “Se un’azienda chiude il bilancio in perdita a causa dei cantieri, negli anni successivi rischia di non ottenere più finanziamenti dalle banche. Il sistema creditizio non guarda alle ragioni della perdita”, denunciano gli esercenti. Da qui la richiesta di interventi immediato e un ampliamento dei fondi di garanzia per sostenere le attività danneggiate. “Fate presto e finite i lavori”, è l’appello dei commercianti. “Così ci state facendo morire”