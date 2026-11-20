Dalla falsa vendita di motori usati alla finta vendita di polizze assicurative, sino a comunicazioni fraudolente da parte di sedicenti operatori di Poste italiane.

Quattordici persone sono indagate nell'ambito di una vasta operazione su scala nazionale che ha portato all'esecuzione di sei perquisizioni nei confronti di altrettanti soggetti di origine campana ai quali vengono contestate l'associazione per delinquere, truffa aggravata e autoriciclaggio. Sequestrati denaro contante, preziosi, dispositivi cellulari con relative sim e carte di debito, intestate a soggetti terzi.

L'indagine, portata avanti dal Centro operativo per la Sicurezza Cibernetica - Sardegna della Polizia di Stato e coordinata dalla Procura della Repubblica di Cagliari, è stata avviata dopo la denuncia presentata da un cagliaritano, vittima della cosiddetta “truffa motori”. Attualmente le vittime accertate di questa presunta truffa su tutto il territorio nazionale sono ben oltre 150 per un ammontare complessivo di diverse centinaia di migliaia di euro.

«È tutt'ora in corso l'attività di analisi dei dispositivi sequestrati che permetterà di approfondire il reale numero delle vittime, l'entità del profitto conseguito e comprendere l'effettiva dimensione transnazionale della presunta truffa, tenuto conto del rinvenimento di annunci e siti web fraudolenti pubblicizzati anche all'estero», precisano dalla questura di Cagliari.

Nella sua fase investigativa l'operazione, denominata, "Motors Scam", è stata supportata dalla collaborazione di Poste Italiane nelle sue strutture di Fraud Management Security Intelligence e Antiriciclaggio di Gruppo.

L'analisi dei tabulati telematici e telefonici, unitamente alla ricostruzione di ingenti flussi finanziari, ha permesso di identificare i presunti concorrenti del presunto sodalizio e a delinearne i rispettivi livelli di coinvolgimento. Secondo gli investigatori, «i principali protagonisti del disegno criminoso, nei confronti dei quali sono state eseguite le perquisizioni, si ritiene rivestissero ruoli ben distinti: i “social creator” e “centralini”, che i “procacciatori” dei '”oney mules” che avrebbero aperto i conti intestati a prestanome e gestito i primi flussi monetari; e i “cassieri” incaricati al prelievo del denaro, precedentemente movimentato su svariati rapporti bancari al fine di mascherare il profitto illecito".