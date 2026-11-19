È il secondo mercato civico di Cagliari e quasi mai è al centro degli interessi dei cagliaritani, che preferiscono incentrare le discussioni su San Benedetto. Ma via Quirra svolge un ruolo fondamentale nei popolosi quartieri di Is Mirrionis e San Michele. Un luogo dove tutti si conoscono, si incontrano magari solo per una chiacchierata e il rapporto qualità/prezzo è decisamente migliore.

Sono tanti i problemi della struttura comunale: la scala mobile guasta da tempo immemorabile (sic), la facciata, i bagni con le porte rotte e altri dettagli che hanno svuotato le postazioni del primo piano, quello che ospita i reparti ortofrutta, carni equine e pollame, alimentari e servizi.

Eleonora Coiana, 23 anni, è “figlia d’arte”. La famiglia gestisce da decenni alcuni box al pian terreno. Ha il mercato nel Dna e lo si capisce da come si muove con padronanza dietro il bancone del box 20. «Gli affari non vanno bene come un tempo. I clienti hanno poca disponibilità economica, pensate – spiega – che contano anche le cozze». Non mancano le frecciate al Comune: «Questo mercato sta cadendo a pezzi, avrebbe necessità di interventi urgenti: la scala mobile è rotta da non so quanti anni e recentemente abbiamo avuto un’invasione di topi e blatte».