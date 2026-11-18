Doveva approdare a Cagliari alle 11. Invece è entrata in porto con oltre un’ora e mezzo di ritardo e i passeggeri che hanno viaggiato con auto al seguito non sono potuti sbarcare: si è registrato un problema al portellone del garage a bordo della nave Corfù della compagnia Grimaldi, partita ieri sera da Civitavecchia. Un blocco che ha iniziato a manifestarsi già ad Arbatax, con i passeggeri (con auto) pronti a scendere in mattinata nello scalo ogliastrino che sono stati costretti a proseguire la traversata fino al capoluogo.

Il malfunzionamento si è manifestato nelle prime ore della giornata, dopo la traversata del Tirreno: il portellone non si è abbassato e non è stato possibile sbarcare i veicoli a bordo. I proprietari che avevano previsto di viaggiare solo fino ad Arbatax sono dovuti rimanere sulla nave: i passeggeri erano convinti che durante la tratta fino al capoluogo i tecnici della compagnia si sarebbero adoperati per risolvere il problema. Invece a Cagliari ecco la sorpresa: il portellone non si è aperto nemmeno qui. Dalla Corfù sono scesi solo i passeggeri appiedati. Agli altri è stato offerto il pranzo a bordo in attesa della soluzione. Che è arrivata circa un’ora e mezzo dopo, annunciata dal personale di bordo. Il tempo di consumare il pasto e poi tutti a terra.