Ancora meno parcheggi e nuovi disagi per chi ogni giorno raggiunge l'ospedale Brotzu di Cagliari. A sollevare il caso è il sindacato Usb Pi Sanità, che ha inviato una segnalazione urgente alla Direzione generale dell'Arnas denunciando un'ulteriore riduzione dei posti auto e la chiusura parziale della strada di accesso all'area esterna del Corpo Separato.

Una parte della strada di accesso e numerosi stalli nell'area esterna del Corpo Separato, denuncia l’organizzazione sindacale, sono stati interdetti e delimitati con nastro bianco e rosso, senza che al personale e all'utenza fosse stata fornita una comunicazione preventiva.

Un provvedimento che, secondo Usb, comporta ulteriori difficoltà per la circolazione interna e una nuova contrazione dei parcheggi disponibili, aggravando una situazione già da tempo problematica. Il sindacato ricorda di aver già segnalato formalmente la grave carenza di posti auto, compresa l'interdizione di oltre cento stalli che, denuncia, dura ormai da circa due anni. Una situazione sulla quale, sostiene l'organizzazione, non è ancora arrivata una risposta da parte della Direzione.

Nella lettera, firmata da Gianfranco Angioni, Usb chiede chiarimenti urgenti sulle ragioni della nuova interdizione, sulla sua durata, sulle eventuali tempistiche dei lavori e soprattutto sulle soluzioni alternative predisposte per garantire spazi di sosta adeguati e una regolare circolazione a lavoratori e utenti. «Riteniamo inaccettabile che ulteriori limitazioni vengano introdotte senza un'adeguata informazione preventiva e senza tenere conto delle ricadute che tali decisioni comportano per chi quotidianamente lavora e accede alla struttura ospedaliera», scrive il sindacato, che sollecita un riscontro tempestivo sia sulla nuova chiusura sia sulle precedenti criticità ancora irrisolte.

(Unioneonline)