Michela Lattarulo è la nuova prefetta di Cagliari.

Attualmente alla guida della Prefettura di Campobasso, è stata destinata a svolgere le funzioni di prefetta nel capoluogo sardo, nell'ambito dei nuovi avvicendamenti alla guida degli Uffici territoriali del Governo.

Nata a Venezia il 21 febbraio 1964, laureata in Scienze politiche, Lattarulo è entrata nell'Amministrazione civile dell'Interno il 3 aprile 1989.

Nel corso della sua carriera ha maturato una lunga esperienza sia nelle prefetture sia negli uffici centrali del Ministero dell'Interno.

Prima di arrivare a Campobasso, dove ha assunto l'incarico il 9 gennaio 2023, ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali, occupandosi anche di legislazione degli enti locali, autonomie e affari legislativi.

(Unioneonline)