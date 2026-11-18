«Lo Stato c’è, le forze di polizia ci sono, le forze democratiche pure. E quelli che sono gli indiscutibili elementi di preoccupazione devono essere contemperati dalla fiducia nelle istituzioni dello Stato». Sono le rassicurazioni del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi intervenuto oggi al Teatro Massimo di Cagliari per la presentazione del calendario della Polizia di Stato.

Emergenza Monastir

Un passaggio, prima della cerimonia, sulla situazione nel centro migranti: «A Monastir rinforzeremo tutto il presidio, sia per quanto riguarda la dotazione organica della polizia che c'è lì, ma anche proprio la gestione complessiva. È un impegno che prendo pubblicamente. Abbiamo fatto tanto sul contenimento del fenomeno migratorio, a partire dalla Libia e dalla Tunisia. Adesso c'è stata questa fiammata dall'Algeria che riguarda Cagliari. A partire da oggi, quando probabilmente nominerò il nuovo prefetto di Cagliari, noi intendiamo dedicare un'attenzione particolare a Cagliari. Quindi è mio impegno personale fare tutto quello che abbiamo già praticato altrove per contenere questo problema qui a Cagliari».

I 41 Bis a Uta

Quanto al pericolo di infiltrazioni mafiose nel territorio legate al trasferimento dei detenuti in regime di 41 bis: «Il tema riguarda in generale più il collega ministro Nordio, io mi sento di rassicurare perché le strutture detentive del 41-bis hanno quasi mai creato delle contaminazioni dei territori in cui queste insistono. E questo deve rassicurare i cittadini che giustamente esprimono preoccupazione per la presenza di queste strutture detentive sul territorio».