Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi all'interno di un appartamento al terzo piano di una palazzina di via Dante, a Cagliari.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale medico del 118.

I soccorritori sono riusciti a mettere in salvo tre persone che si trovavano all'interno dell'abitazione. Tra di loro, una persona con disabilità e problemi di mobilità è stata prontamente soccorsa e tratta in salvo dai Vigili del Fuoco, per poi essere affidata ai sanitari del 118 che ne hanno valutato le condizioni.

La natura del rogo è ancora tutta da da stabilire, ma le prime ipotesi parlano di cause probabilmente accidentali. C'è stata tanta paura tra i residenti della zona e si registrano danni all'appartamento colpito dalle fiamme.

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