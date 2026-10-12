Per i lavori di realizzazione della metro leggera da domani, 13 ottobre, a Cagliari cambia la viabilità fra via Riva di Ponente, viale La Playa e via Sassari: arriva la rotatoria.

La modifica comporterà alcune novità per gli automobilisti. Il semaforo che regolava l'incrocio verrà spento e la precedenza spetterà ai veicoli che già viaggiano all'interno dell'anello, con l'obbligo per chi si immette di dare la precedenza procedendo in senso antiorario. Inoltre, per garantire la massima sicurezza in tutta l'area del cantiere, viene istituito il limite di velocità di 30 chilometri orari.

«Massima attenzione è stata riservata anche alla mobilità dolce», fanno sapere dal Comune, «i percorsi pedonali e il transito in sicurezza dei pedoni saranno sempre tutelati e mantenuti fruibili».

Le operazioni di allestimento della nuova segnaletica e le opere finalizzate alla modifica del traffico scatteranno già nella notte, nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6.

(Unioneonline)

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